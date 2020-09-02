Борисова рассказала о встрече с пьяным Ефремовым: Глотал вино, как воду

Дана Борисова считает, что судебный процесс по делу Михаила Ефремова – это цирк. Телеведущая изменила свое отношение к актеру.

Дана Борисова пристально следит за заседаниями с Михаилом Ефремовым в Пресненском суде. Сначала звезда "Армейского магазина" сочувствовала артисту, ведь он признавал свою вину и, казалось, раскаивается. Но после высказываний актера на слушаниях у телеведущей лишь одно чувство – недоумение.

Судебный процесс превратился в шоу адвокатов, считает Борисова. Юристы ходят на телевизионные эфиры, дают интервью. Дана допускает мысль, что Михаил Олегович говорит лишь то, что советует его адвокат Эльман Пашаев. Кстати, юрист, как заметила телеведущая, стал очень популярным. "Это омерзительно!", – высказалась она.

Борисова также вспомнила, как однажды брала интервью у Ефремова. Тогда актер предпочел встретиться с телеведущей в ресторане на Тверской, который находился рядом с его домом.

На протяжении всего разговора Михаил Олегович пил красное вино. Дана ощущала себя не комфортно. "Я была возмущена. Он глотал вино, как воду", – сказала телеведущая, отметив, что интервью с актером все-таки вышло в эфир.

Напомним, последнее слушание по делу Ефремова состоялось 1 сентября. Тогда актер сам вынес себе приговор. "Расстрелять", – сказал он в ответ на требования сына погибшего в ДТП.