Пугачева забила на свою внучку в важный день

В День знаний звезды сбились с ног – многие отправили своих чад в первый класс, поэтому некоторые даже забыли поздравить родных и коллег с праздником. Примадонне тоже было не до чего.

Дочь Аллы Пугачевой уже давно живет на две страны. Из-за карантина она долгое время не виделась со своей звездной мамой и, возможно, отдалилась. Сейчас Кристина снова в Америке, где у ее супруга, Михаила Земцова, бизнес.

Кристина Орбакайте отвела свою дочь Клавдию в третий класс американской школы. Фото девочки артистка опубликовала в "Инстаграм".



Примечательно, что в отличие от российских школьников, на Клаве была одежда более непринужденного стиля. На фото девочка стоит в кроссовках, игривых чулках с изображением котиков, в короткой юбке и блузке в горошек.

"Всех с Днем знаний! А нам пора в третий класс", – написала Кристина.

Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин проигнорировали начало учебного года и не поздравили дочь Кристины Орбакайте с переходом в третий класс. Девочка учится в Америке, а в Россию прилетает на каникулы.



Впрочем, такое безразличие со стороны родственников можно понять. Они сами по ушли в заботах, ведь их дети – Лиза и Гарри – в этом году стали первоклашками. Дети будут учиться в Подмосковье.

Ранее "Дни.ру" писали, что первого сентября Примадонну и ее семейство закидали камнями в Сети. Поклонники пожелали детям артистов успешной учебы. Однако острые на язык интернет-пользователи не упустили возможности напомнить, что Алле Пугачевой исполнится 82 года, когда Лиза и Гарри окончат последний класс.