Пугачева забила на свою внучку в важный день

Дочь Аллы Пугачевой уже давно живет на две страны. Из-за карантина она долгое время не виделась со своей звездной мамой и, возможно, отдалилась. Сейчас Кристина снова в Америке, где у ее супруга, Михаила Земцова, бизнес.
Кристина Орбакайте отвела
свою дочь Клавдию в третий класс американской школы. Фото девочки артистка
опубликовала в "Инстаграм".
Примечательно, что в отличие от российских школьников, на Клаве была одежда более непринужденного стиля. На фото девочка стоит в кроссовках, игривых чулках с изображением котиков, в короткой юбке и блузке в горошек.
"Всех с Днем знаний! А нам пора в третий класс", – написала Кристина.
Алла Пугачева и ее муж Максим
Галкин проигнорировали начало учебного года и не поздравили дочь Кристины
Орбакайте с переходом в третий класс. Девочка учится в Америке, а в Россию прилетает
на каникулы.
Впрочем, такое безразличие со стороны родственников можно понять. Они сами по ушли в заботах, ведь их дети – Лиза и Гарри – в этом году стали первоклашками. Дети будут учиться в Подмосковье.
Ранее "Дни.ру" писали, что первого сентября Примадонну и ее семейство закидали камнями в Сети. Поклонники пожелали детям артистов успешной учебы. Однако острые на язык интернет-пользователи не упустили возможности напомнить, что Алле Пугачевой исполнится 82 года, когда Лиза и Гарри окончат последний класс.
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