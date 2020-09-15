"На поминки мамы пришло всего 12 человек": Бондарчук о причине скромных похорон Макаровой

Актриса, режиссер и сценарист Наталья Бондарчук в этом году возглавляет жюри конкурса полнометражных фильмов российского открытого фестиваля кино и театра "Амурская осень". Кроме того, на этом престижном форуме она удостоилась специальной награды имени Марины Ладыниной за вклад в кинематограф. А после торжественной церемонии со звездой пообщался корреспондент "Дни.ру".

2020-й полон для Наталья Бондарчук наполнен радостными и печальными событиями. В год 100-летия со дня рождения ее великого отца режиссера Сергея Бондарчука и собственного 70-летия Натальи Сергеевны из жизни ушла ее мама – актриса Инна Макарова. Она скончалась 25 марта на 94-м году жизни в Центральной Клинической Больнице Москвы, куда была доставлена в тяжелом состоянии. "Незадолго до ухода из жизни мама попала в больницу, но из-за коронавируса нам не разрешали ее посещать", – в одном из интервью позже сказала Бондарчук. Панихида по выдающейся актрисе прошла там же, в траурном зале.

"Увы, пандемия коронавируса не позволила проститься с мамой так, как она того заслуживает, – вздыхает Наталья Бондарчук. – Поминальный обед я заказывала всего на 12 человек – самых родных. Да и то боялась, что не разрешат. Поэтому я очень благодарна Сергею Новожилову (Президент фестиваля "Амурская осень" – Прим. ред.) за то, что он приехал, помог, поддержал. Нас с ним связывают годы дружбы, которая в тяжелый момент моей жизни себя оправдала. Я это буду помнить столько, сколько живу".

Рассказала актриса и про памятник, который планирует поставить на могиле Инны Макаровой на Троекуровском кладбище столицы. "Мы это сделаем к первой годовщине со дня смерти мамы, в марте будущего года, – пояснила Бондарчук. – К этому времени произойдет усадка почвы и можно будет работать".

"Но уже сейчас мы думаем о проекте, – заметила актриса. – Ванечка (сын актрисы, композитор Иван Бурляев – Прим. ред.), которого бабушка очень любила, предложил запечатлеть на гранитной плите ее знаменитый танец из фильма "Молодая гвардия" (военная драма Сергея Герасимова 1948 года, где Инна Макарова сыграла комсомолку Любовь Шевцову – Прим. ред.)