Андреева без бюстгальтера осчастливила Бондарчука на красной дорожке

Режиссер Федор Бондарчук привез жену на церемонию закрытия фестиваля "Кинотавр". Паулина Андреева, появившись на красной дорожке, восхитила присутствующих сексуальным образом.

В Сочи, где проходит мероприятие, Федор и Паулина прилетели только на один день. На красной дорожке режиссер и актриса появились, держась за руки. Бондарчук смотрел на Андрееву с нескрываемым восхищением.

Для выхода в свет актриса выбрала вечернее платье оливкового цвета с высоким вырезом и глубоким декольте. Паулина Андреева не надела бюстгальтер. Отсутствие нижнего белья выдавали соски, дерзко вырисовывающиеся из-под неплотной ткани наряда.

Бондарчук выглядел очень счастливым. Пара с удовольствием позировала фотографам.

Отметим, что не так давно появились сплетни о беременности Паулины. Слухи возникли из-за ухода Паулины из МХТ имени Чехова. Как сообщило руководство заведения, актриса отказалась от участия сразу в трех спектаклях. Знаменитости уже нашли замену. Перемены показались поклонникам слишком резкими. В Сети предположили, что актриса оставила театр, так как находится в интересном положении.

Отметим, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева тщательно скрывают подробности личной жизни. Даже свадьбу звезды сыграли в условиях строжайшей секретности. Влюбленные поженились в прошлом году.