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Андреева без бюстгальтера осчастливила Бондарчука на красной дорожке

Андреева без бюстгальтера осчастливила Бондарчука на красной дорожке

Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Режиссер Федор Бондарчук привез жену на церемонию закрытия фестиваля "Кинотавр". Паулина Андреева, появившись на красной дорожке, восхитила присутствующих сексуальным образом.
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В Сочи, где проходит мероприятие, Федор и Паулина прилетели только на один день. На красной дорожке режиссер и актриса появились, держась за руки. Бондарчук смотрел на Андрееву с нескрываемым восхищением.

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 Паулина Олеговна Андреева

Паулина Олеговна Андреева актриса

 Федор Сергеевич Бондарчук

Федор Сергеевич Бондарчук режиссер, актер, сценарист, продюсер

Для выхода в свет актриса выбрала вечернее платье оливкового цвета с высоким вырезом и глубоким декольте. Паулина Андреева не надела бюстгальтер. Отсутствие нижнего белья выдавали соски, дерзко вырисовывающиеся из-под неплотной ткани наряда.

Бондарчук выглядел очень счастливым. Пара с удовольствием позировала фотографам.

Отметим, что не так давно появились сплетни о беременности Паулины. Слухи возникли из-за ухода Паулины из МХТ имени Чехова. Как сообщило руководство заведения, актриса отказалась от участия сразу в трех спектаклях. Знаменитости уже нашли замену. Перемены показались поклонникам слишком резкими. В Сети предположили, что актриса оставила театр, так как находится в интересном положении.

Отметим, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева тщательно скрывают подробности личной жизни. Даже свадьбу звезды сыграли в условиях строжайшей секретности. Влюбленные поженились в прошлом году.

Автор: 19 сентября 2020, 11:37 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодая возлюбленная затмила Бондарчука на "Кинотавре"

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