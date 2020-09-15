Стало известно имя нового возлюбленного Екатерины Варнавы

Несколько месяцев назад Варнава призналась, что встретила свою любовь на съемках "Танцев со звездами", однако актриса отказалась называть его имя. Спустя некоторое время ее видели на прогулке в сопровождении актера и режиссера Александра Молочникова, который также снимался в шоу телеканала "Россия 1".
Тогда Пользователи Сети назвали знаменитостей красивой парой. Но Александр уверял народ, что с Екатериной его связывают только дружеские отношения.
Похоже, возлюбленные больше не хотят скрывать свои чувства. Варнава и Молочников охотно позировали перед фотографами на "Кинотавре". Экс-участница шоу "Comedy Woman" выглядела счастливой.
Также выяснилось, что пара вместе работает над постановкой "Бульба.Пир" в театре на Малой Бронной. Молочников выступил в качестве режиссера спектакля, а Варнава сыграет одну из ролей.
Напомним, в прошлом году Екатерина рассталась с танцором Константином Мякиньковым, но общественность узнала об этом лишь в 2020-ом. Актриса рассказывала, что со временем ее отношения с избранником превратились в братско-сестринские. Экс-возлюбленные остались хорошими друзьями.
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