Манукян обратился за помощью после слухов о расставании с Бузовой: Нужна поддержка

Ни певица, ни рэпер комментариев не дают, но интерес публики подогревают. В личном блоге музыкант выложил несколько грустных "Сторис", в которых отметил, что настроение у него довольно паршивое. Он попросил у подписчиков помощи. "Нужна ваша поддержка, родные", – заявил артист.
Стоит отметить, что Ольга Бузова в последнее время перестала появляться на видео с Давидом Манукяном. Возможно, просто все свободное время девушка уделяет работе и тренировкам для "Ледникового периода", однако поклонники все же беспокоятся за отношения пары.
Некоторые, правда, предполагают, что подобные выходки со стороны звезд очередной пиар-ход. Напомним, пару месяцев назад рэпер уже пугал фанатов расставанием с Ольгой Бузовой. В тот раз слухи были разные. Например, говорили, будто у ребят закончился контракт на взаимное продвижение, вот они и разыгрывают драму.
По другим данным, певица просто приревновала Давида Манукяна к Филиппу Киркорову. Не секрет, что артистка давно хотела спеть дуэтом с королем отечественной поп-сцены, но договориться никак не получалось. Рэпер же смог записать уже два ролика со звездой. Из-за этого-то Ольга Бузова и обиделась на возлюбленного.
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