Манукян обратился за помощью после слухов о расставании с Бузовой: Нужна поддержка

Пару дней назад Ольга Бузова удалила из своего инстаграм-аккаунта несколько совместных фотографий с Давидом Манукяном. Поклонники сильно удивились такому поступку и заподозрили, что у звездной пары не все в порядке.

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