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"Попробуйте поставить себя на мое место": борющаяся с раком Заворотнюк обратилась к народу

Анастасия Заворотнюк с дочкой. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна предложила своим подписчикам задать ей любые вопросы. Разумеется, львиная доля их была о состоянии звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня".

Продолжение: "Зовите! Я готова": Заворотнюк заявила о решении пойти на ТВ
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Анна Заворотнюк не только регулярно делает свежие публикации на своей официальной страничке в популярной социальной сети, где с удовольствием делится своими взглядами на жизнь и наблюдениями, но и общается с подписчиками. А теперь она пошла еще дальше и предложила фанатам о чем-нибудь спросить у нее.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Нет ничего удивительного в том, что подавляющее число вопросов касались самочувствия ее матери, популярной актрисы, звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. Однако обсуждать с подписчиками состояние артистки ее дочь Анна категорически отказалась.

"Мы избрали такую позицию, и прошу вас уважать наше решение, и не задавать этих вопросов. Попробуйте поставить себя на мое место и понять хоть немного, насколько я себя чувствую, и понять, что не надо писать мне эти вопросы", – попросила дочь Анастасии Заворотнюк.

Анна дала понять, что не будет ничего рассказать даже при том условии, что "мы являемся публичными личностями". "Всем тем, кто молится и искренне желает добра и здоровья моей маме, я хочу сказать огромное спасибо. Я очень надеюсь, что я предельно доступно объяснила свою позицию и позицию своей семьи", – обратилась к общественности Анна Заворотнюк.

Злопыхатели немедленно отреагировали на нежелание молодой женщины обсуждать здоровье ее матери. Они удивленно поинтересовались, на что рассчитывала Анна, предлагая подписчикам задать ей вопросы. Дескать, неужели она надеялась, что никто не спросит у нее про Анастасию Заворотнюк.

Отметим, что с тех пор, как появилась информация о раке актрисы (а это случилось год назад), семья звезды "Моей прекрасной няни" приняла решение ничего не сообщать общественности о ее состоянии. Собственно, поэтому и распространилось в Сети так много самой разной информации об артистке.

Вся семья помогает Анастасии Заворотнюк бороться со смертельно опасной болезнью. Та же Анна, по слухам, забросившая свой "Инстаграм", специально вернулась в него, чтобы монетизировать. Говорят, весь доход ее уходит на спасение матери.

Автор: 16 сентября 2020, 15:15 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А зачем вообще что-то спрашивать,лезть в душу?Не хотят ничего говорить и не надо.Пусть сидят в своих скорлупках,если им там комфортно.Кроме Заворотнюк больных людей у нас мало?Если бы не "няня",то об этом "таланте кинематографа" никто бы и не знал.Сколько от короны сейчас людей разного возраста умирает,в онкодиспансерах детей полно,и не надо зацикливаться на Заворотнюк.А ее дочечка пиарится на болезни матери,ума ноль.Чего сидеть в Инстаграмме,если общаться нормально с людьми не может?Мордой своей торговать?Таких нужно просто игнорировать,а не рассыпаться им в комплиментах.Тихушницы хреновы...
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