Жених-изменник бросился в ноги Азизе: Меня подставили!

На прошлой неделе Азиза поделилась подробностями предстоящего бракосочетания – все должно было пройти на высшем уровне. Однако, пока артистка была на гастролях в Санкт-Петербурге, суженый развлекался с участницей шоу "Дом-2".

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