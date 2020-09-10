Жених-изменник бросился в ноги Азизе: Меня подставили!

Певица была вне себя от ярости и не смогла простить измену. Видео, на котором ее жених флиртует с Яной Шафеевой, настолько разозлило звезду, что она даже отменила свадьбу. Артистка отказалась комментировать ситуацию и ушла в себя.
Однако Давид Григорян не теряет надежды вернуть возлюбленную. Он публично обратился к ней и рассказал, как все было на самом деле. По словам предпринимателя, никаких измен с его стороны не было. Кадры, которые показали невесте, вырваны из контекста.
Бизнесмен признался, что они с Яной уже давно знакомы, и в тот вечер она была единственной свободной девушкой – конечно, имел место легкий флирт, но не более. Давид Григорян уверен, что видео с якобы изменой – подстроенная журналистами акция.
Он надеется, что очень скоро Азиза сменит гнев на милость. Артистка спустя несколько дней уже успокоилась, поэтому, вероятно, все же простит неверного жениха. По мнению предпринимателя, у них восточная семья, где слово мужчины более весомое, и это должно сыграть свою роль. "Я тебе верен! Моя совесть чиста", – подытожил Григорян.
Напомним, Азиза рассказала, что свадебное платье обошлось ей в 11 миллионов рублей. Звезда пригласила на торжество более 600 гостей, среди которых много известных людей. Угощения для праздничного стола артистке должны доставить спецрейсом из Узбекистана.
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