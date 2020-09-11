"Я тебя кастрирую!": на шоу двое мужчин сцепились из-за Азизы

Певица Азиза накануне свадьбы оказалась в эпицентре скандала, когда узнала, что ее жених Давид Григорян проводил время со звездой "Дома-2" Яной Шафеевой. На защиту артистки встал друг, который набросился на ее жениха с критикой. Давид Григорян не оставил этот наскок без ответа.

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