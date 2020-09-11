"Я тебя кастрирую!": на шоу двое мужчин сцепились из-за Азизы

Скандал разразился на шоу "Бородина против Бузовой". Когда в студии показали видео с флиртом Давида Григоряна и Яны Шафеевой, друг Азизы Денис Сорокин не смог сдержать эмоций. "Когда это увидит Азиза, она его просто кастрирует!" – заявил мужчина. Давид Григорян не оставил этот пассаж без внимания. "Я тебя кастрирую!" – отреагировал жених Азизы.
К счастью, до потасовки не дошло, однако у приятеля артистки остался неприятный осадок. Он убежден, что Азизе не стоит выходить замуж за Давида Григоряна. "В мужья Азизе он не подходит. Все-таки нашей легендарной диве нужен мужчина, который не будет позволять себе таких вольностей, как флирт с молоденькими девахами", – высказал мнение друг исполнительницы.
По его словам, Азиза тяжело переживает этот скандал, хотя и окунулась с головой в работу. Оказывается, певица открыла собственную школу вокала. Теперь артистка будет учить людей петь. Азиза настроена по-боевому. "Она так и сказала: "Многое пережила, и это переживу! На Давиде жизнь не заканчивается!" – сообщил приятель артистки.
По мнению друга, для Азизы самым подходящим мужчиной был бизнесмен Александр Бродолин из Санкт-Петербурга. "Вот он действительно ее любил и, думаю, до сих пор любит. А как трогательно было наблюдать за их отношениями! Мне кажется, что их история еще не закончена. Все-таки такая большая любовь, которая была у них с Александром, так просто не заканчивается", – высказал свое мнение друг певицы.
Отметим, что Азиза и Александр Бродолин были вместе несколько лет. Влюбленные даже планировали оформить отношения официально. Однако до ЗАГСа пара так и не добралась.
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