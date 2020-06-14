"Жила в двух мирах": дочь Инны Макаровой откровенно о последних днях своей матери

Дочь Инны Макаровой, Наталья Бондарчук, до последнего верила в лучший исход событий и скорейшее выздоровление актрисы. Но судьба сыграла злую шутку с артисткой, и уже в марте Макаровой не стало.

Еще в начале года семья актрисы полным составом отмечала Рождество. На праздник собрались все – дети, внуки и близкие друзья Макаровой. Знаменитая советская актриса прочла любимое стихотворение и решила дать свое напутствие каждому члену семьи. Наталья Бондачук признается, что несмотря на боевой настрой ее матери, в последнее время актриса неважно себя чувствовала. Многие близкие друзья Инны отмечали, что женщина очень быстро и заметно угасала.

"Перед уходом мама будто бы существовала в двух мирах. Для нее все были живы: и Герасимов, и папка, и все, с кем ее сводила жизнь, кого она любила", – признавалась Бондарчук.

По мнению Натальи, такой подход к жизни помогал ее матери пережить множество проблем, в том числе и утрату ее мужа Михаила Перельмана в 2013 году. Их отношения были настоящим образцом искренней любви и верности: Инна Макарова каждое утро вставала на несколько часов раньше, чтобы сделать завтрак любимому и проводить его на работу. Как отмечали многие знакомые пары, этот союз был построен исключительно на доверии.

Несмотря на то, что их пару считают эталоном высоких отношений, поклонники актрисы хорошо помнят, что Макарова любила и своего первого мужа – режиссера Сергея Бондарчука. Их брак не был идеальным, но это не помешало Инне Владимировне пронести через всю жизнь чувства к мэтру.

Наталья Бондарчук вспоминает, что за сердце ее матери боролись лишь лучшие мужчины Советского союза.Один морской офицер даже подарил ей кортик – за что мог пойти под трибунал. Более того, легендарный режиссер Алексей Герман тоже всячески пытался обратить на себя внимание Макаровой.

Дочь народной артистки СССР уверена, что у Инны Владимировны изначально была высокая планка. А после смерти отца Натальи Бондарчук большинство мужчин не подходили Макаровой ни по каким параметрам. Но Михаилу Перемльману очень повезло, так как актриса смогла довериться ему и понять, что этот мужчина никогда ее не предаст и не обидит.