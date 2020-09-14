"Он очень многое упустил": сестра разнесла адвоката Ефремова

Родственница Михаила Ефремова Анастасия рассказала, что происходит в звездной семье после приговора артисту. Женщина уверена, что Эльман Пашаев виноват в том, что ее брату вынесли суровый вердикт за смертельное ДТП – восемь лет тюремного заключения в колонии общего режима.



Анастасия поведала, что сейчас близкие актера ищут нового адвоката. У них на примете уже есть несколько кандидатур – выбор за Михаилом Ефремовым. Она добавила, что один из них – достаточно известный, "из хорошей московской конторы".

Сестра звезды театра и кино заявила, что в течение процесса они неоднократно пытались поменять адвоката, но актер с женой Софьей этого не делали. По ее мнению, в громком деле даже у хорошего адвоката практически не было шансов на успех. "Защиту Пашаев построил бездарно, но тут дело не в том, что пиарился или кого-то раздражал… Он очень многое упустил, на мой взгляд", – считает сестра Михаила Ефремова.

По словам женщины, Пашаев отнесся к процессу небрежно, делая свою работу спустя рукава. Так, в самом начале он говорил, что у него много дел и командировок. Кроме того, анастасия рассказала, что на приговоре к ней подошла женщина, которая сказала, что проезжала в момент ДТП мимо. И якобы видела своими глазами, что за рулем был вовсе не Михаил Ефремов. Сестра актера заявила, что свидетельница писала Эльману Пашаеву, он от нее отмахнулся и не вызвал на процесс.

Напомним, в настоящее время Михаил Ефремов находится в СИЗО. В камерах есть горячая и холодная вода, а заключенные могут пользоваться библиотекой, смотреть телевизор и периодически звонить родным. Кормят в СИЗО тоже сносно. В рационе у знаменитости есть каши, овощи, рыба и даже мясо. Также артист может приобрести дополнительные продукты.

Напомним, Михаил Ефремов 8 июня попал в смертельное ДТП. Будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения актер выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель погиб от полученных травм.