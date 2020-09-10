Пашаев отомстил пьянице Ефремову за свою покойную семью

На этой неделе озвучили приговор Михаилу Ефремову – актеру дали восемь лет колонии общего режима. Коллеги и родные были в шоке, так как многие надеялись, что его ждет не столь суровое наказание.

Артиста взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО №5 "Водник". Там он пробудет минимум две недели на карантине, дальше его ждет этап в колонию. При хорошем раскладе актера могут оставить при следственном изоляторе на весь срок, так как в целом он имеет на это право как впервые осужденный.

Эльман Пашаев, которые защищал интересы Михаила Ефремова, должен подать апелляцию, потому что артист не согласен с приговором. По слухам, он может рассчитывать на уменьшение срока до пяти лет колонии. Правда, как уверены некоторые коллеги звезды, юрист специально сделал все, чтобы подопечный "уехал" на долгие годы.

Юрий Грымов предположил, что правозащитник просто мстил Михаилу Ефремову за свою семью, которая погибла много лет назад по вине пьяного водителя. По словам режиссера, адвокат неоднократно рассказывал, что в 1987 году потерял родителей и братьев во время ДТП, которое устроил человек, сидящий за рулем "КамАЗа" в нетрезвом виде.

По мнению Грымова, суд над Ефремовым был для Пашаева не бизнесом, а чем-то более личным. Только так можно объяснить тот "балаган", который юрист устроил вокруг процесса над актером. Благодаря этому шоу артист прошел путь полного "расчеловечивания" перед народом. "Два-три года из объявленных восьми – это прямая "заслуга" Пашаева", – уверен режиссер.