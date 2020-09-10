Ефремова вызвался защищать адвокат воров в законе

Софья Кругликова, жена осужденного на восемь лет тюремного заключения в колонии общего режима Михаила Ефремова ищет для него нового адвоката. Оказывается, специалистов, готовых выполнить работу по делу о смертельном ДТП, нашлось много.



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