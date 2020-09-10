Ефремова вызвался защищать адвокат воров в законе

Как известно, ранее актер отказался от услуг Эльмана Пашаева. И теперь взяться за резонансное дело выстроилась целая очередь адвокатов. В частности, это участник ряда громких судебных процессов Александр Гофштейн.
Дела, которые вел правозащитник, широко освещались в СМИ. Обвиняемыми по ним проходили Анатолий Лукьянов, Павел Зайцев, Светлана Бахмина и Анатолий Сердюков. Также он защищал интересы воров в законе Вячеслава Иванькова (Япончик) и Захария Калашова (Шакро Молодой).
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, ранее посетившая звезду театра и кино в СИЗО, объяснила, что Михаил Ефремов ни в коем случае не хочет, чтобы его интересы в апелляции представлял Эльман Пашаев. Актер недоволен его работой. По ее словам, артист считает, что адвокат "подставил его на эти восемь лет".
Отметим, сейчас Михаил Ефремов находится в СИЗО №5 "Водник". Там он пробудет минимум две недели на карантине, дальше его ждет этап в колонию. Защита звезды обжаловала приговор.
Напомним, ДТП с участием автомобиля Михаила Ефремова произошла 8 июня. Внедорожник актера выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой находился водитель Сергей Захаров. Он погиб в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии артист находился под действием алкоголя и наркотиков.
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