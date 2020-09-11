Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства

Фильм Станислава Говорухина "10 негритят", который вышел на экраны в 1988 году, считается классикой советского кино. Спектакль Владимира Машкова "И никого не стало", премьера которого состоялась в Театре Олега Табакова в сентябре 2020-го, имеет все шансы стать классикой театральной сцены – настолько точная изящная и яркая получилась работа.

Изначально это был роман Агаты Кристи "Десять негритят". В 1943 году писательница на его основе написала пьесу "Десять маленьких негритят". Правда, для издания по ту сторону Атлантики название изменили на "Десять маленьких индейцев".

В этом году, на волне всеобщей толерантности, по требованию владеющего правами правнука Агаты Кристи, роман в Европе выходит под названием "Их было десять", а пьеса называется "И никого не стало".

Как признается режиссер Владимир Машков, получить права на ее постановку в России оказалось не так-то просто. Но все усилия и финансовые вложения были не напрасными. Здесь есть все составляющие кассового проекта – хороший детективный материал, неожиданный (отличный от романа) финал, великолепные костюмы и декорации, динамизм и спецэффекты. Историю загадочного массового убийства Владимир Машков рассказал, что называется, на одном дыхании.

Причем работали над постановкой только звезды. Например скульптор Александр Рукавишников (автор памятника Высокому на Ваганьковском кладбище, Никулину у Цирка на Цветном и Достоевскому у Российской государственной библиотеки) впервые попробовал себя в качестве сценографа. Он создал такой мистический замок на Острове Индейца, что, кажется, сама Агата Кристи была бы в восторге. Скульптор населил его огромными статуями животных – росомахи, муравьеда, черепахи, пираньи.... Эти индийские тотемы символизируют все хорошее и дурное, что скрыто в человеке. А именно эти качества и обостряются в замкнутом пространстве в ситуации стресса, когда понимаешь, что возмездие тебя настигло за все грехи прошлого...

Каждому из героев спектакля соответствует один из тотемов. Каждому соответствует и маленький индеец на камине. Тут же висит и знаменитая считалочка: "Десять маленьких индейцев решили пообедать, // Один вдруг поперхнулся, и их осталось девять. // Девять маленьких индейцев, поев, клевали носом, // Один не смог проснуться, и их осталось восемь..." В итоге, как все помнят, никого не осталось. В свое время это детское стихотворение вдохновило Агату Кристи к написанию романа и пьесы. Теперь же им вдохновился Владимир Машков.

В его постановке заняты Яна Сексте, Сергей Угрюмов, Аня Чиповская и другие звезды. И каждый из них идеально подходит на роль героя Агаты Кристи. Особый же восторг – работа Алены Лаптевой в роли всем недовольной истеричной Эмили Брент. Свой персонаж она довела до гротеска. Поворот головы, интонации в голосе, мимика – все точно!

Еще одна приглашенная звезда постановки – Валентин Юдашкин. Театр продолжил сотрудничество с именитым кутюрье, начатое в спектакле "Моя прекрасная леди". Теперь все, придуманные им костюмы, соответствуют сдержанной английской моде 1944 года, в котором и происходят события, описанные Агатой Кристи.

Для лишенных на протяжении пяти месяцев возможности ходить в театр зрителей этот спектакль – долгожданное событие. Правда, пока попасть на него трудно – в зале из-за пресловутой шахматной рассадки мест намного меньше, чем желающих. Да и те проданы на несколько месяцев вперед.