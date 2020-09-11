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Пай-мальчик: сокамерники о поведении Михаила Ефремова

Пай-мальчик: сокамерники о поведении Михаила Ефремова

Михаил Ефремов. Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Заслуженного артиста России признали виновным в смертельном ДТП. На данный момент Михаил Ефремов находится в СИЗО №5 "Водник".
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Суд приговорил звезду кино и сериалов к восьми годам заключения в колонии общего режима. Решение Фемиды в силу еще не вступило, поэтому Михаил Ефремов коротает вечера в следственном изоляторе.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Под стражей актер ведет себя как пай-мальчик. Сокамерники на знаменитость не жалуются. Михаил Ефремов старается не привлекать к себе лишнего внимания.

Как сообщила Ева Меркачева – член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), нет претензий к актеру и у сотрудников СИЗО. Ефремов не требовал от работников "Водника" особого внимания, его поведение не было вызывающим и снобистским.

Меркачева считает, что у Ефремова есть шанс снизить себе срок. Также актер может претендовать на замену места заключения – отправиться в колонию-поселение, вместо уже назначенной судом колонии общего режима. В обжаловании решения Фемиды артисту необходимо показать четкую позицию, общество хочет увидеть раскаяние звезды кино и сериалов.

Тем временем адвокат, представлявший ранее интересы Михаила Ефремова перед Фемидой, сделал заявление. Защитник сообщил журналистам, что актера подставили. Дескать, против Ефремова действует "близкий человек". По словам Пашаева, он на двое суток лишился сна, когда узнал, что актер взял вину на себя.

Автор: 11 сентября 2020, 20:13 Источник: "Время покажет" ✓ Надежный источник
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Драка в зале суда и хрюканье адвоката: суд над Ефремовым сравнили с цирком

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