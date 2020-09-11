Приговор Ефремову назвали слишком суровым: Довели до абсурда

8 сентября Пресненский суд Москвы решил отправить Михаила Ефремова за смертельное ДТП на восемь лет в колонию общего режима. Актер был удивлен приговору, поскольку рассчитывал на меньший срок. Артист даже обвинил своего защитника Эльмана Пашаева. Мол, юрист подставил его.
Сейчас Ефремов находится в СИЗО, пока приговор не вступил в силу. С актером беседует психолог. Специалист помогает Михаилу Олеговичу справиться с потрясением. Правда, особая терапия артисту не нужна.
Елена Гузева желает Ефремову достойно пережить это нелегкое время. Дизайнер считает, что актер получил уж слишком большой срок. Вместе с тем она понимает: актеру нужно было раскаяться в самом начале судебного процесса.
Кроме того, Гузева разочарована поведением юристов, которые участвовали в деле Ефремова.
"Адвокаты устроили шоу на этом процессе, доводя заявления виновника до абсурда. Погиб хороший человек и виновник должен понести наказание. Но для Михаила Ефремова, человека в возрасте, – это тяжелый приговор и в моральном и физическом плане", – считает Елена.
Напомним, ранее Пашаев рассказал о размере гонорара от Ефремова. В Сети появлялись разные данные. Мол, адвокат за свою работу просил 10 миллионов рублей. Другие же считали, что вполне бы хватило 500 долларов.
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