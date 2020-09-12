Пищевой наркоман: Утяшева поставила себе неутешительный диагноз

Сейчас Ляйсан Утяшева рассказывает о своей прошлой жизни без сожаления. Телеведущая признается, что раньше она не могла похвастаться здоровой психикой и опрятным внешним видом. Однако теперь мать двоих детей пересмотрела свои жизненные ценности и начала любить себя.

Красивая, успешная и невероятно счастливая. Такое впечатление оставляет Ляйсан Утяшева после каждой встречи с незнакомыми людьми.

Но мало кто знает, что бывшей гимнастке пришлось пережить до того, как она похудела на несколько десятков килограммов. Выяснилось, что из-за серьезных проблем в 19 лет Ляйсан превратилась в пышку.

В большом спорте никогда не обходится без тяжелых травм. Вот и Утяшевой пришлось испытывать на себе трудности восстановления после многочисленных падений и болезненных ушибов.

Этот период в жизни телеведущей действительно можно считать "черной полосой". Тогда молодая спортсменка закрылась в себе и начала днями и ночами смотреть душераздирающие мелодрамы.

Ляйсан даже не задумывалась о правильном питании и за один раз могла съесть тарелку гренок и десяток пельменей с майонезом. Утяшева только сейчас поняла, что была настоящим пищевым наркоманом.

"Все, что до этого было нельзя, я ела. Ты прилипаешь к одному виду вредностей и уже не можешь себе отказать. Но это не твое тело просит, это голова не может себе запретить", – заявил гимнастка.

В 19 лет Ляйсан не принимала свою внешность и периодически страдала бессонницей. Спустя несколько месяцев спортсменка осознала ошибки и занялась своим здоровьем.

Утяшева уверена, что серьезная травма произошла в ее жизни не просто так. Телеведущей нужно было время, чтобы обрести гармонию и начать следить за своим питанием.

Сейчас Ляйсан – настоящий пример для многих девушек, мечтающих похудеть. В личном блоге "Инстаграм" бывшая гимнастка делится секретами правильного похудения и мотивирует женщин становиться лучше.