"Меня наказывает Бог": лидер группы "Чиж & Co" рассказал о смерти сына

Певец был женат трижды. В браках у него появилось четверо детей. Был у артиста и внебрачный сын Влад – парень умер четыре года назад. 59-летний Сергей Чиграков считает, что эта трагедия – наказание за его чрезмерную любвеобильность.
Основатель группы "Чиж & Co" не скрывает, что делал больно своим избранницам, бросая их ради других женщин. С третей супругой Валентиной исполнитель живет уже 17 лет и воспитывает сыновей Николая и Даниила.
Сергей Чиграков признался ведущему передачи Борису Корчевникову, что и сам до конца не понимает, как погиб старший наследник. Парень был одаренным гитаристом, у него была своя группа в Санкт-Петербурге.
"Может быть, так меня наказывает Бог за мои веселые влюбленности", – с горечью отметил артист. Трагедия с сыном музыканта произошла в новогоднюю ночь. По официальной версии, Влада сбила во дворе машина.
Несмотря на расставания с матерью сына, певец до последнего ему помогал. Парень часто бывал дома у отца и его новой семьи. У Сергея Чигракова с наследником были доверительные отношения.
По злой иронии судьбы, Сергей Чиграков всегда оказывался вдалеке, когда с его родными происходило несчастье. Когда не стало его отца, он был в Ленинграде, когда умирала мать – музыкант ехал с гастролей и не успел с ней попрощаться, а когда умирал брат, был на гастролях заграницей.
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