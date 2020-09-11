"Меня наказывает Бог": лидер группы "Чиж & Co" рассказал о смерти сына

Сергей Чиграков стал гостем программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Рок-музыкант поделился семейной трагедией.

Певец был женат трижды. В браках у него появилось четверо детей. Был у артиста и внебрачный сын Влад – парень умер четыре года назад. 59-летний Сергей Чиграков считает, что эта трагедия – наказание за его чрезмерную любвеобильность.

Основатель группы "Чиж & Co" не скрывает, что делал больно своим избранницам, бросая их ради других женщин. С третей супругой Валентиной исполнитель живет уже 17 лет и воспитывает сыновей Николая и Даниила.

Сергей Чиграков признался ведущему передачи Борису Корчевникову, что и сам до конца не понимает, как погиб старший наследник. Парень был одаренным гитаристом, у него была своя группа в Санкт-Петербурге.

"Может быть, так меня наказывает Бог за мои веселые влюбленности", – с горечью отметил артист. Трагедия с сыном музыканта произошла в новогоднюю ночь. По официальной версии, Влада сбила во дворе машина.

Несмотря на расставания с матерью сына, певец до последнего ему помогал. Парень часто бывал дома у отца и его новой семьи. У Сергея Чигракова с наследником были доверительные отношения.



По злой иронии судьбы, Сергей Чиграков всегда оказывался вдалеке, когда с его родными происходило несчастье. Когда не стало его отца, он был в Ленинграде, когда умирала мать – музыкант ехал с гастролей и не успел с ней попрощаться, а когда умирал брат, был на гастролях заграницей.