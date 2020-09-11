После скандала с Волочковой Фоменко пробили голову

В интервью с журналистами Владислав Фоменко признался, что знаком с нападавшим. Он рассказал, что они отдыхали в общей компании, как неожиданно этот человек напал на него сзади, ударил по голове, по лицу. Не обошлось без крови. В итоге, Фоменко обратился за медицинской помощью.
"Раны были настолько глубокими, что пришлось зашивать. Да, я не исключаю, что этого человека наняли специально, чтобы убрать меня до начала судов. Подозреваю Анастасию Волочкову и адвоката Вербицкую-Линник", – заявил Владислав Фоменко.
Репортеры обратились за комментарием к адвокату Анастасии Волочковой Юлии Вербицкой-Линник. "Какие глупости! Я защищаю своих доверителей исключительно в правовом поле", – возмутилась защитница балерины. Женщина посоветовала Владиславу Фоменко вести иной, здоровый, образ жизни, чтобы не оказываться в подобных ситуациях.
Отметим, что о существовании Владислава Фоменко широкая публика узнала несколько месяцев назад, после того, как тот на всю страну рассказал, что у него якобы был роман с Анастасией Волочковой. Будто бы они жили вместе с октября 2014 года по май 2015 года, и артистка якобы от него даже забеременела. В итоге с балериной они разошлись, ребенка он так и не увидел (да и вообще не уверен, что он был). Но самое обидное, как считает Фоменко, что ему пришлось расплатиться за ремонт в доме балерины. Мужчина грозился подать в суд на Анастасию Волочкову и слово свое сдержал.
Что касается балерины, то она убеждена, что Фоменко – мошенник. По ее версии, мужчина делал ремонт в ее доме, якобы занял 200 тысяч рублей и сбежал. Анастасия Волочкова считает, что Владислав Фоменко просто пиарится за счет ее громкого имени.
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