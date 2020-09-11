Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Пятница
11 сентября
Лента новостей
14:15
Козловского уличили в обмане после известия о романе с Акиньшиной
14:14
За исполнением следит помощник: стало известно о странных желаниях Олега Меньшикова
14:05
Политолог: Путин решит судьбу Лукашенко, его дни сочтены
14:02
Опозорившая профессию ведущей Костенко с трудом переживает травлю
13:59
Взболтнула лишнего: Бородина открестилась от измены жениха Азизе перед свадьбой
13:50
После скандала с Волочковой Фоменко пробили голову
13:47
При обрушении потолка во время ремонта в Москве пострадали люди
13:38
В Истре воры вынесли из дома бизнесмена три миллиона рублей
13:38
Изменившаяся Чехова устроила провокацию: Всю себя перекроила
13:30
"На мне голая телка": Анна Плетнева рассказала о бисексуальном опыте
13:24
Скончался экс-чемпион по боксу Алан Минтер
13:23
Эксперт: Репрессии только приближают агонию режима Лукашенко
13:23
Оставшийся без средств эмигрант Панин не может прокормить дочь
13:20
Отца Плетневой убили в московской больнице: Влили кровь, которая уже свернулась
13:02
Приговор Ефремову назвали слишком суровым: Довели до абсурда
12:54
Таяла как свечка: звезда "Игры престолов" скончалась из-за рака
12:51
Эксперт объяснил, чем Лукашенко расплатится с Путиным за поддержку
12:46
"Я тебя кастрирую!": на шоу двое мужчин сцепились из-за Азизы
12:39
"Высказал мне в лицо": Судзиловская откровенно о непростых отношениях с сыном
12:38
Умерла звезда "Американской истории ужасов" Стиви Ли
12:34
Облитая кислотой королева красоты поразила внешним видом
12:26
Космические технологии на Земле: АО "ОРКК" представило свои проекты на форуме "Армия – 2020"
12:12
В Томской области грузовик столкнулся с иномаркой
12:08
"Сохраняйте спокойствие": Дарья Мороз предъявила "беременный" живот
11:42
"Зачем он это делает?": Песков раскрыл неожиданные предпочтения Путина
11:41
Стало известно о состоянии Ефремова в СИЗО
11:29
Резко обнищавшего Ефремова погнали взашей
11:16
Скончался ветеран игры "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов
11:13
Миронова удивила заявлением о поведении Пугачевой
11:09
Коронавирус в России: за сутки выявлено более 5,5 тысячи зараженных
11:06
Настя Решетова объявила о расставании с Тимати
10:41
"Вдруг Кабаева ворвалась!": Утяшева рассказала о знаменательном событии
10:24
Подарок посла России Лукашенко назвали зловещим предупреждением
10:18
Как россиянам будут раздавать деньги от государства
10:09
"Всему виной стыд и общественное осуждение": врач раскрыл мотивы для суицида арестованного Ефремова
10:04
"Это ужасно": вид выписавшегося из больницы Билана всполошил народ
09:51
"Замуж тебя не отдам": близкий друг запретил Лолите в шестой раз идти в ЗАГСе
09:36
Дочь выступила с заявлением о "выброшенном на помойку" прахе Легкоступовой
09:33
В Минтрансе предложили сделать проезд в общественном транспорте бесплатным
09:07
У Кравец прямо на съемках украли расшитые бисером дорогущие стринги
08:50
Эксперт: уронивший Белоруссию в долговую яму Лукашенко оставил семьи без сбережений
08:48
"Проклятые папарацци": Губерниев отреагировал на шумиху после вскрывшейся связи с Семенович
08:19
Путин извинился перед президентом Сербии за публикацию Захаровой
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 сентября 2020 года
04:03
Юлия Хлынина огорошила сообщением о замужестве
01:57
"Изо рта пошла пена": известный рэпер рухнул на пол в разгар вечеринки
23:55
Влюбленный по уши Питт резко помолодел
21:53
Почему Путин продолжает поддерживать Лукашенко: эксперт назвал причину
21:45
Марина Кравец восхитила первым видео с дочерью
21:38
"Сердца заключили союз": муж Гагариной удивил заявлением о свадьбе после расставания с певицей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Растоптал имя отца и довел маму до инсульта": дочь Мишулина отказалась простить самозванца Еремеева
Политолог: В Москве уже давно раскусили Лукашенко
В Германии анонсировали "радикальное решение" Путина по судьбе Лукашенко
Эксперт сравнил Тихановскую с Порошенко: Грош цена словам
Лукашенко может превратить Белоруссию в концлагерь ради сохранения власти – эксперт
Лауреат Нобелевской премии осудила россиян за молчание во время протестов в Белоруссии: Народ растаптывают
Шоу-бизнес
После скандала с Волочковой Фоменко пробили голову

После скандала с Волочковой Фоменко пробили голову

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Назвавшийся любовником Анастасии Волочковой бизнесмен Владислав Фоменко стал жертвой неприятного инцидента. Мужчине пробили голову, ему пришлось обратиться за квалифицированной помощью. Сам же Фоменко подозревает, что к этому делу может быть причастна скандально известная балерина.
прочитано 546 раз

В интервью с журналистами Владислав Фоменко признался, что знаком с нападавшим. Он рассказал, что они отдыхали в общей компании, как неожиданно этот человек напал на него сзади, ударил по голове, по лицу. Не обошлось без крови. В итоге, Фоменко обратился за медицинской помощью.

ПО ТЕМЕ

Заявлено о встрече Волочковой с Фоменко после слов о ее беременности

Появились новые подробности беременности Волочковой от Фоменко: Видно было живот

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"Раны были настолько глубокими, что пришлось зашивать. Да, я не исключаю, что этого человека наняли специально, чтобы убрать меня до начала судов. Подозреваю Анастасию Волочкову и адвоката Вербицкую-Линник", – заявил Владислав Фоменко.

Репортеры обратились за комментарием к адвокату Анастасии Волочковой Юлии Вербицкой-Линник. "Какие глупости! Я защищаю своих доверителей исключительно в правовом поле", – возмутилась защитница балерины. Женщина посоветовала Владиславу Фоменко вести иной, здоровый, образ жизни, чтобы не оказываться в подобных ситуациях.

Отметим, что о существовании Владислава Фоменко широкая публика узнала несколько месяцев назад, после того, как тот на всю страну рассказал, что у него якобы был роман с Анастасией Волочковой. Будто бы они жили вместе с октября 2014 года по май 2015 года, и артистка якобы от него даже забеременела. В итоге с балериной они разошлись, ребенка он так и не увидел (да и вообще не уверен, что он был). Но самое обидное, как считает Фоменко, что ему пришлось расплатиться за ремонт в доме балерины. Мужчина грозился подать в суд на Анастасию Волочкову и слово свое сдержал.

Что касается балерины, то она убеждена, что Фоменко – мошенник. По ее версии, мужчина делал ремонт в ее доме, якобы занял 200 тысяч рублей и сбежал. Анастасия Волочкова считает, что Владислав Фоменко просто пиарится за счет ее громкого имени.

Автор: 11 сентября 2020, 13:50 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Почему Путин продолжает поддерживать Лукашенко: эксперт назвал причину
Тихановскую признали новым президентом Белоруссии
Политолог: В Москве уже давно раскусили Лукашенко
Эксперт сравнил Тихановскую с Порошенко: Грош цена словам

Шоу-бизнес

После скандала с Волочковой Фоменко пробили голову
Изменившаяся Чехова устроила провокацию: Всю себя перекроила
"На мне голая телка": Анна Плетнева рассказала о бисексуальном опыте
Оставшийся без средств эмигрант Панин не может прокормить дочь

Проишествия

В Красногорске загорелись павильоны кинокомпании Эрнста и Бондарчука
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии

Lifestyle

Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Не может поверить в его смерть: трогательное признание жены Владимира Андреева
Вдовец Ии Саввиной отказался говорить о сыне актрисы с синдромом Дауна
Шоу-бизнес

"Перетянутое" лицо Пугачевой сравнили с маской: Возле глаз только человеческое заметно

Артистка не похожа на себя
Шоу-бизнес

Меган Маркл устроила принцу Гарри скандал в ресторане

Герцоги Сассекские поссорились

Шоу-бизнес

"Лена Летучая уже не та": новый образ Шуры подняли на смех

Артиста сравнили с популярной телеведущей
Шоу-бизнес

"Мои молитвы с Михаилом!": Цискаридзе поделился криком души из-за осужденного Ефремова

Танцор призвал оставить звезду в покое

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Роднина выдворила Загитову из сборной за любовь к деньгам
Боец Петр Ян в эфире "побил" Ивана Урганта
Ничего вам не должна: Загитова плюнула в лицо россиянам
Стало известно о госпитализации Исинбаевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+