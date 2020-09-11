Миронова удивила заявлением о поведении Пугачевой

В последнее время многие нелестно отзываются о Пугачевой. Они считают, что примадонна из-за личной неприязни может помешать артисту реализоваться. Супруга Максима Галкина якобы испортила жизнь многим звездам 90-х.
Несмотря на это, Миронова была под большим впечатлением после сотрудничества с артисткой. По словам режиссера, многие знаменитости стали вмешиваться в работу клипмейкера, хотя раньше такого не было. Артисты лишь заказывали видео и полностью доверялись съемочной группе.
Миронова заметила, что Пугачева ведет себя иначе: она не реагирует на дискомфорт, не стремиться держать контроль на всех стадиях работы и полностью доверяет режиссеру. Таким образом Алла Борисовна способствовала формированию благоприятной атмосфере на площадке.
По мнению Ирины, Пугачева как ни странно является самым некапризным артистом среди тех, с кем приходилось работать клипмейкеру.
Дочь Аллы Борисовны Кристина и вовсе поразила режиссера своим трудолюбием и терпением. Однажды Миронова и Орбакайте снимали клип на протяжении 12 часов. Певица неустанно танцевала на высоких каблуках.
Когда работа была закончена, Кристина сняла туфли и все увидели ее стертые в кровь ноги. Странно, что артистка ни разу не пожаловалась на боль.
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