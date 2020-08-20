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Комментатор Губерниев открыто заговорил о детях Кабаевой

Комментатор Губерниев открыто заговорил о детях Кабаевой

Алина Кабаева. Фото: BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbender/www.globallookpress.com
Дмитрий Губерниев знаком с Алиной Кабаевой более 20 лет. У него даже есть телефон прославленной гимнастки.
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Дмитрий Губерниев известен всем как комментатор и телеведущий. Он дружен со многими отечественными знаменитостями, причем не только из спортивного мира. А еще является доверенным лицом Владимира Путина. Нет ничего удивительного в том, что он стал долгожданным гостем в программе Ирины Шихман "А поговорить?"

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 Алина Маратовна Кабаева

Алина Маратовна Кабаева гимнастка

Телеведущая захотела побольше узнать об Алине Кабаевой. Прославленная гимнастка почти не дает интервью, не посещает светских мероприятий и ведет закрытый образ жизни. О том, что происходит у спортсменки, публика узнает только из СМИ.

"У меня есть ее телефон, мы обмениваемся поздравлениями. Я горжусь, что Алина Маратовна звала меня быть ведущим и почетным гостем на шоу "Алина". На этом концерте главные лица – не звезды эстрады, а мальчишки и девчонки, которые могут увидеть саму Кабаеву и других спортсменов", – рассказал Губерниев о поездке в южноосетинский город Цхинвал. Тогда вместе с гимнасткой он посетил церемонию открытия дворца спорта "Олимп", построенного под эгидой ее благотворительного фонда.

Разумеется, зашла речь о личной жизни Кабаевой. В Сети часто рассуждают о ее любимом мужчине и отпрысках. "Не знаю, есть ли дети. Почему я должен это знать? Это было официально? Она мне об этом не сказала. Какое мне дело до личной жизни Алины Кабаевой? Если мне скажет человек, то, конечно, я его поздравлю. Мне об этом не докладывали, так что не знаю, так ли это", – заявил Дмитрий.

Шихман нажала на собеседника, поинтересовавшись, чем Кабаева могла бы заинтересовать. Губерниев попытался уйти от ответа, но все же сказал: "Да, Алина красивая женщина, на нее обращают внимание, но в спортивном мире об этом не говорят..."

Автор: 20 августа 2020, 08:49 Источник: "А поговорить?" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой

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