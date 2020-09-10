Сын онкобольной Заворотнюк свел с ума народ красотой и талантом

Накануне парень в личном блоге выложил запись, на которой играет на гитаре композицию с мексиканским мотивом. Юноша решил продемонстрировать, чему научился за годы занятий музыкой. Майкл увлекся струнными инструментами еще во время учебы в школе.
Сын Анастасии Заворотнюк невероятно артистично общается с публикой, перебирая струны. Он отметил, что очень стесняется показывать свои умения, однако поклонники оценили старания.
Многие написали, что Майкл безумно красив и талантлив. Особое внимание к молодому человеку проявили девушки – они засыпали его комплиментами и признаниями в любви.
"Мне очень понравилось! Снимай почаще такой контент и не стесняйся (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "О боже,почему так красиво", "Просто лучший", "Краш", "Маааааайк! Это офигенно! И ты крутееейший", "Какой голооос", "Молодец", "Красавчик", – написали в комментариях.
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк в личном блоге призналась, что ей очень приятно, что ее брат такой талантливый и интересный. Она отметила, что Майкл теперь "краш" для многих девушек.
Напомним, звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с раком уже не первый год. По слухам, онкозаболевание развилось у актрисы после ЭКО, благодаря которому на свет появилась младшая дочь.
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