Решившаяся на ЭКО Наташа Королева сообщила о втором ребенке

Наташа Королева и Сергей Глушко предприняли множество попыток, чтобы у них появился второй ребенок. В какой-то момент певица даже решилась на искусственное оплодотворение, но попытка не увенчалась успехом. И вдруг Наташа Королева сумела забеременеть самостоятельно. Радости артистки не было предела.
Однако вскоре разразился скандал. В Сети появились интимные фотографии Наташи Королевой и Сергея Глушко. Тогда, в 2015 году, общественность обвинила певицу в пиаре, а депутат Виталий Милонов выступил с инициативой лишить ее звания Заслуженной артистки России и не допускать до представлений с участием детей.
Певица очень нервно отреагировала на сложившуюся ситуацию. "Вот этот стресс, когда весь мир рассматривает все твои трещинки, которые для них не предназначались…" – отметила Наташа Королева в интервью Лауре Джугелия. В итоге, переволновавшаяся артистка попала в больницу. У нее случился выкидыш.
Был уже внушительный срок беременности, у плода уже было сердцебиение, поэтому Наташа Королева очень болезненно восприняла потерю. Чтобы спасти артистку, подключились психотерапевты и близкие. "Они могли меня переключить, отвлечь, не давали зацикливаться на произошедшем", – пояснила Наташа Королева.
А еще певица находила отдохновение в музыке, медитации, поездках на природу. "Меня тянуло в места, которые привлекали своей энергетикой. Там я могла подпитать себя. Работа, естественно, отвлекала, но просто не было на это сил", – призналась артистка.
Наташа Королева подчеркнула: "Для меня это было двойное испытание. Ведь я потеряла ребенка не потому, что не смогла выносить малыша. А возникла ситуация, которая спровоцировала выкидыш. Это был жуткий для меня стресс. Психологически жуткий. Я никогда до этого момента не обращалась к психотерапевтам. Я была броня, меня было практически невозможно пробить. Но тут моя физика не выдержала. Это был ужасный период в жизни".
Сейчас Наташа Королева уже не думает о том, чтобы снова стать матерью, несмотря на то, что технологии не стоят на месте, да и есть возможность нанять суррогатную мать. Певица призналась, что настроена нянчить внуков.
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