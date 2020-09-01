Петух клюнул Бочкареву в самое пикантное место

Как отметила актриса, это случилось, когда она пошла во второй класс. Путь девочки в школу лежал мимо дома соседки бабы Вали. В ту пору у женщины был большой курятник, в котором правил бал задиристый петух. Вся местная детвора его ужасно боялась, поэтому его обычно запирали в сарае.
Наталья Бочкарева добавила, что не понимает, почему именно в тот день, когда она шла в школу одна, птица была на свободе. Петух перегородил девочке дорогу. Будущая артистка пыталась договориться с ним по-хорошему, так как уже опаздывала на урок, но ничего не вышло.
Артистка рассказала, что в тот момент приняла решение бежать, что есть силы, но... это не помогло. В итоге птица догнала ребенка и клюнула со всей силы. "И я таки отхватила от него в самое пикантное место (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – цитирует Наталью Бочкареву Пятый канал.
Поклонники посмеялись над ситуацией и вспомнили свои забавные истории, связанные со школой. "Помню стою 1 сентября на линейке, а передо мной одноклассник гляжу на штанинку, а там ручеек течет ну думаю ни фига ты фантазер", "На самом деле грустно, последний звонок 2 года назад был, а ощущения как будто лет 10 прошло с того момента", "Я очень красиво в лужу свалилась, с ног до головы испачкалась и зареваннаю меня повели домой", – написали в комментариях.
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