Бочкарева в парике показала свои прелести

Наталья Бочкарева в личном блоге показала видео со съемок костюмированного фильма. Актриса примерила на себя образ дамы XVIII века.

Артистка рассказала, что обожает, когда роль в кайф. Для звезды важно чувствовать полное погружение в героя и ощущать себя так, будто вы с экранным образом одно целое.

Наталья Бочкарева отметила, что любит эпохи Возрождения, Средневековья, Просвещения. Особенно ей нравится примерять королевские наряды, изображать манеры и стиль жизни людей того времени. Также артистка назвала главную мечту – однажды сняться во французском фильме, в котором действия бы происходили в XVIII веке.

На видео, которое показала Наталья Бочкарева подписчикам, на ней высокий парик, платье с корсетом, а завершает образ мушка на щеке. Поклонники остались в восторге от новой роли актрисы.

"Мечты сбываются, Наталия. Пусть предложения о съемках приходят постоянно! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Роскошная императрица!", "Супер. Это очень увлекательно", "Красотка! Вам очень идет!", "Шикарный образ, сладкая", – написали в комментариях.

Напомним, Наталья Бочкарева прославилась после выхода на экраны сериала "Счастливы вместе". Образ Даши Букиной до сих пор является визитной карточкой актрисы.