Наталья Бочкарева дала характеристику россиянкам: Мужчины мало ценят

Звезда сериала "Счастливы вместе" объяснила, чем жительницы России отличаются от иностранок. Соотечественниц Наталья Бочкарева назвала уникальными.

По словам актрисы, россиянки стараются выглядеть хорошо при любых обстоятельствах. Наши дамы в большинстве своем очень тщательно ухаживают за собой. Наталья Бочкарева подчеркнула, что женщины других государств не так зациклены на внешности.

Звезда сериала "Счастливы вместе" добавила, что многие с ее мнением не согласятся и приведут в пример знаменитых красавиц из Франции и Италии. "Но, поверьте мне, это не массово", – сказала артистка. Бочкарева сообщила также, что американки не считают обязательной эпиляцию ног, не посещают косметологов и не делают ежедневный макияж.

"Бывает, идешь по улице и думаешь: это ж сколько красоты вокруг, вот нашим мужчинам повезло! А мужчины, как правило, это мало ценят, поэтому и теряют своих, которые под боком, где-то в далекой загранице, где девушку будут на руках носить не только за красоту, но и за абсолютно уникальную приспособленность к жизни, труд и отношение к мужчинам", – написала Наталья Бочкарева в "Инстаграм".

Подписчики согласились с ее мнением. Пользователи Сети добавили, что уход за собой не должен ограничиваться удалением нежелательных волос и нанесением макияжа. Необходимо следить за весом: питаться правильно и заниматься спортом.