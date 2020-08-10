Наталья Бочкарева дала характеристику россиянкам: Мужчины мало ценят

По словам актрисы, россиянки стараются выглядеть хорошо при любых обстоятельствах. Наши дамы в большинстве своем очень тщательно ухаживают за собой. Наталья Бочкарева подчеркнула, что женщины других государств не так зациклены на внешности.
Звезда сериала "Счастливы вместе" добавила, что многие с ее мнением не согласятся и приведут в пример знаменитых красавиц из Франции и Италии. "Но, поверьте мне, это не массово", – сказала артистка. Бочкарева сообщила также, что американки не считают обязательной эпиляцию ног, не посещают косметологов и не делают ежедневный макияж.
"Бывает, идешь по улице и думаешь: это ж сколько красоты вокруг, вот нашим мужчинам повезло! А мужчины, как правило, это мало ценят, поэтому и теряют своих, которые под боком, где-то в далекой загранице, где девушку будут на руках носить не только за красоту, но и за абсолютно уникальную приспособленность к жизни, труд и отношение к мужчинам", – написала Наталья Бочкарева в "Инстаграм".
Подписчики согласились с ее мнением. Пользователи Сети добавили, что уход за собой не должен ограничиваться удалением нежелательных волос и нанесением макияжа. Необходимо следить за весом: питаться правильно и заниматься спортом.
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