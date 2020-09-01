"Расстрелять": суд завершил изучение доказательств по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы проведет прения сторон по делу актера Михаила Ефремова 3 сентября. Ожидается, что на них прокурор запросит обвинение, сообщает РИА Новости.
В зале суда в ходе очередного слушания дела Ефремов выслушал требования стороны потерпевших относительно его наказания. Реакция артиста оказалась громкой и неожиданной.
"Расстрелять", – приводит его слова НСН.
По данным KP.Ru, старший сын жертвы аварии Виталий Захаров попросил увеличить сумму иска к Ефремову на один миллион рублей – до 7,5 миллиона. Также он просит суд дать актеру реальный срок лишения свободы не менее восьми лет.
Когда Ефремова спросили, признает ли он иск на такую сумму, он ответил, что возможно, после того, как отсидит восемь лет.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что эксперт раскрыл местонахождение Ефремова в момент ДТП.
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