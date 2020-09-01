Певец Юлиан о "мафии" Пугачевой: Всем дорогу перекрыла

Критик Сергей Соседов заявил, что в начале 90-х, когда появился хит "Ягода-малина", восходящую звезду фактически закрыли. Он намекнул на то, что в этом деле не обошлось без влияния Примадонны.
Однако за бывшую жену заступился Филипп Киркоров. Артист встал на сторону великой певицы, заявив, что стал свидетелем мелких "потявкиваний". Король российской эстрады отметил: не стоит винить зеркало, "коли рожа крива". При этом музыкант добавил, что Валентина Легкоступова была потрясающей артисткой.
Певец Юлиан согласен с мнением Филиппа Киркорова. Его возмутило, что все пытаются списать свои неудачи на мафию Примадонны, которая якобы устраняла всех конкурентов. "Ну вот как не послушаешь, всем Пугачева дорогу перекрыла", – удивляется артист.
По словам звезды, при жизни Валентина Легкоступова ничего не говорила по поводу влияния Аллы Борисовны на свое творчество. Именно поэтому музыкант уверен, что звезда ничего не делала, чтобы "закрыть" конкурентку.
Напомним, Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. Исполнительницу доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, но она так и не пришла в сознание. Обстоятельства, при которых артистка получила травму, до сих пор неясны. Некоторые винят в гибели звезды ее мужа Юрия Фирсова. Якобы именно из-за него знаменитость начала сильно выпивать.
Популярные темы форума
Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
где купить одежду ?
Накипело
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь