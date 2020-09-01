Нацепившая странный парик Алентова изменилась до неузнаваемости

Накануне в Театре им. Пушкина прошла премьера спектакля "Ложные признания". В ролях – одни звезды: Виктория Исакова, Борис Дьяченко и, конечно, Вера Алентова.

Перед зрителями супруга Владимира Меньшова предстала в нетипичном образе. Узнать на сцене 78-летнюю актрису было почти невозможно. Звезда вышла на подмостки в коротком асимметричном парике платинового цвета. В этот раз она мастерски перевоплотилась в госпожу Аргант.

Стоит отметить, что премьера спектакля была намечена еще на весну, однако из-за пандемии коронавируса театры почти полгода стояли без зрителей. Наконец, в последний день лета состоялась долгожданная премьера. По слухам, за время карантина постановку успели слегка видоизменить, но в любом случае первый показ прошел с большим успехом.

Накануне в Театре им. Пушкина был традиционный сбор труппы перед началом сезона. Худрук Евгений Писарев поздравил Веру Валентиновну с важной датой – в театре она служит уже 55 лет. Актрису приняли в коллектив сразу после окончания школы-студии МХАТ, и с тех пор почти каждый спектакль с ее участием становится громким событием.

Перед коллегами звезда появилась довольно эффектно. Для выхода она выбрала элегантное платье в пол и кружевные перчатки. Образ завершал атрибут 2020 года – медицинская маска. Вера Алентова поспешила заверить, что абсолютно здорова.