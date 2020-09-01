Нацепившая странный парик Алентова изменилась до неузнаваемости

Перед зрителями супруга Владимира Меньшова предстала в нетипичном образе. Узнать на сцене 78-летнюю актрису было почти невозможно. Звезда вышла на подмостки в коротком асимметричном парике платинового цвета. В этот раз она мастерски перевоплотилась в госпожу Аргант.
Стоит отметить, что премьера спектакля была намечена еще на весну, однако из-за пандемии коронавируса театры почти полгода стояли без зрителей. Наконец, в последний день лета состоялась долгожданная премьера. По слухам, за время карантина постановку успели слегка видоизменить, но в любом случае первый показ прошел с большим успехом.
Накануне в Театре им. Пушкина был традиционный сбор труппы перед началом сезона. Худрук Евгений Писарев поздравил Веру Валентиновну с важной датой – в театре она служит уже 55 лет. Актрису приняли в коллектив сразу после окончания школы-студии МХАТ, и с тех пор почти каждый спектакль с ее участием становится громким событием.
Перед коллегами звезда появилась довольно эффектно. Для выхода она выбрала элегантное платье в пол и кружевные перчатки. Образ завершал атрибут 2020 года – медицинская маска. Вера Алентова поспешила заверить, что абсолютно здорова.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
где купить одежду ?
Накипело
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь