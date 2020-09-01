"Богатого мужа я тебе и без школы найду!": Кравец заперла дома бьющуюся в припадке дочку

1 сентября в России за парты сели 17 миллионов школьников, из них около двух миллионов пошли в первый класс. И только дочь певицы и актрисы Алены Кравец – 13-летня Даниэлла – осталась в первый осенний день дома.



Столичное градоначальство, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, решило не рисковать здоровьем школьников и разрешило им начать 1 сентября 2020 года дистанционно.

"Понимая всю ответственность, связанную с безопасностью населения, власти Москвы решили допустить начало нового учебного года в дистанционном режиме для тех детей, чьи родители посчитают, что отпускать своих детей в школы небезопасно", – заявил глава столичного департамента образования и науки Александр Молотков. По его словам, ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать обучение дома.

Этой возможностью с радостью воспользовалась Алена Кравец. "Сегодня, 1 сентября, мы с мужем просто запретили идти Даниэлле в школу, – рассказала светская львица "Дни.ру". – Дочь хоть и учится в элитной школе на Рублевке, но от вируса и там никто не застрахован (в Москве каждый день заболевание выявляется у 25 детей школьного возраста – Прим. ред.). Девочка плакала, кричала, билась в припадке в запертую в дверь, устроила настоящую истерику, но все равно в школу мы ее не пустили. Потому что пока не уверены, что это безопасно".

"Я, как могла, успокаивала доченьку, – призналась Кравец. – Сказала, что для девушки главное – красота. А дочь у меня, как и я сама, красавица. Я пообещала, что хорошего, богатого мужа я ей и без школы найду, так что пусть не переживает, если не будет знать чего-то по физике или алгебре. Мужчины любят не за это. А уж женским премудростям и искусству соблазнения я дочку и сама научу, когда придет время".

Сама Алена призналась, что в школе была не отличницей и сегодня закон Менделя из биологии от физических законов Ома или Паскаля не отличит. Но это не помешало ей добиться известности, построить хорошую карьеру и не сходить с телеэкранов.