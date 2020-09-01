Виктория Исакова показала долго скрываемую дочь

Театр имени Пушкин открыл 71-й сезон спектаклем Евгения Писарева "Ложные признания". В главной роли – Виктория Исакова. На традиционный сбор труппы 43-летняя актриса пришла вместе с дочерью.

В 2003 году Виктория Исакова вышла замуж за режиссера, актера и сценариста Юрия Мороза, который старше ее на 20 лет. Он – отец актрисы Дарьи Мороз и крестный отец сына Дмитрия Харатьяна.

Рождение дочери пара в силу личных причин и суеверий долго скрывала от общественности. И только в конце 2018-го актриса в одном из интервью заявила, что уже несколько лет является мамой маленькой девочки и сегодня задумывается, как нужно правильно воспитывать ребенка. Но при этом не сообщила ни возраст, ни имя малышки.

"Я вообще не cчитаю, что я должна хвастаться детьми. Хвастаться я должна своими ролями. С появлением дочери я стала более терпимой. Вообще и ко всему. Я стала более счастливой, нежной, более детской", – позже призналась актриса.

Оказалось, девочку зовут Варварой, ей шесть лет. И на традиционный сбор труппы актриса пришла вместе с ней. Артиста театр Пушкина окружили малышку и наперебой расспрашивали ее о чем-то. А она чувствовала себя настоящей маленькой принцессой, которая находится в центре внимания, и кокетничала со всеми.

А ее знаменитая мама в это время пообщалась с корреспондентом "Дни.ру". "Хотя в театре пять месяцев не было спектаклей, без дела я не сидела, – заверила Исакова. – Вначале занималась сценариями, потом мы начали снимать кино, следом начались репетиции в театре. Было время подумать, собраться с мыслями. Паники и волнения не было, было только огромное желание поскорее вернуться на сцену".