Заговорила об уходе: Анфиса Чехова начинает вести отшельнический образ жизни

Телеведущая всерьез задумалась о том, чтобы удалиться из социальных сетей и начать жить в офлайне. По словам Чеховой, все интернет-приложения только затягивают, преподнося не самые добрые сюрпризы.
Звезда шокировала фанатов своим искренним желанием отстраниться от социальных сетей. Многочисленная аудитория моментально отреагировала на новый пост Анфисы и разделилась на два лагеря.
Одни стали умолять телеведущую сохранить свой аккаунт в "Инстаграм" и иногда выходить на связь с поклонниками. Другие же посчитали, что должны раскритиковать Чехову и назвать пару последствий ее ухода из Интернета.
"Как же мне было хорошо эти несколько дней без месседжеров и соц сетей! Вот думаю, может нафиг и не возвращаться сюда?", – восторженно заявила звезда.
Возможно, что Анфиса Чехова так сильно вдохновилась отдыхом в Турции, что не находила времени на общение со своими подписчиками. Так телеведущая и поняла, что без социальной сети ее жизнь не менее насыщена впечатлениями.
Остается только гадать, решится ли Чехова начать отшельнический образ жизни или все же передумает и вернется на просторы "Инстаграм".
Напомним, что Анфиса одна из немногих, кто отправился на отдых сразу же после снятия карантинных мер. Сначала девушка отправилась на российский курорт и несколько недель загорала в Сочи.
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