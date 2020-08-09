Заговорила об уходе: Анфиса Чехова начинает вести отшельнический образ жизни

Анфиса Чехова долгое время радовала своих поклонников откровенными фотографиями, захватывающими историями из жизни и сокровенными мыслями. Но похоже, что всему этому пришел конец.

Телеведущая всерьез задумалась о том, чтобы удалиться из социальных сетей и начать жить в офлайне. По словам Чеховой, все интернет-приложения только затягивают, преподнося не самые добрые сюрпризы.

Звезда шокировала фанатов своим искренним желанием отстраниться от социальных сетей. Многочисленная аудитория моментально отреагировала на новый пост Анфисы и разделилась на два лагеря.

Одни стали умолять телеведущую сохранить свой аккаунт в "Инстаграм" и иногда выходить на связь с поклонниками. Другие же посчитали, что должны раскритиковать Чехову и назвать пару последствий ее ухода из Интернета.

"Как же мне было хорошо эти несколько дней без месседжеров и соц сетей! Вот думаю, может нафиг и не возвращаться сюда?", – восторженно заявила звезда.

Возможно, что Анфиса Чехова так сильно вдохновилась отдыхом в Турции, что не находила времени на общение со своими подписчиками. Так телеведущая и поняла, что без социальной сети ее жизнь не менее насыщена впечатлениями.

Остается только гадать, решится ли Чехова начать отшельнический образ жизни или все же передумает и вернется на просторы "Инстаграм".

Напомним, что Анфиса одна из немногих, кто отправился на отдых сразу же после снятия карантинных мер. Сначала девушка отправилась на российский курорт и несколько недель загорала в Сочи.