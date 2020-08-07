Бондарчук намерена превзойти свадьбу бывшего мужа с Андреевой

Несколько недель назад в Сети появилась информация о том, что 51-летняя Светлана Бондарчук собирается замуж за своего 40-летнего избранника, фотографа Сергея Харченко. Звезда никак не комментирует слухи, однако и не скрывает скорых перемен в жизни.

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