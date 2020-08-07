Бузова оказалась под капельницей: Довел бешеный график

Ольга Бузова рассказывает поклонникам практически все. Она снимает по несколько десятков видео в "Инстаграм". Однако с недавних пор ведущая реалити-шоу "Дом-2" зарегистрирована в музыкальной соцсети TikTok. Например, вчера с пользователями этого приложения поп-дива поделилась кадрами, как она лежит на диване под капельницей.
С первого взгляда может показаться: Бузова настолько плохо себя чувствует, что даже плачет. Но это не так. Ольга воспользовалась фильтром, который имитирует слезы. "Я сильно терплю и мне никогда не больно", – слышны слова какого-то мальчика.
Публикацию знаменитости прокомментировали авторы телеграм-канала "Только никому...". Они убеждены, что певицу довел до такого состояния бешеный график. И правда. Сейчас Бузова уделяет время репетициям ледового шоу Первого канала и принимает участие в различных съемках.
"Она лежит под капельницей никакая, но продолжает записывать видео. TikTok головного мозга", – написали авторы телеграм-канала.
Недавно стало известно, почему Ольга Бузова поссорилась со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Оказалось, во всем виноват Филипп Киркоров, с которым телеведущая давно хотела записать песню.
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