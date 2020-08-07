Крутой сообщил о близких отношениях с Ротару: Загуливали по вечерам

Музыкант признался, что дружит с певицей 43 года. За это время знаменитости сообща пуд соли съели. Игорь Крутой отлично помнит, как София Ротару переезжала из Черновцов, где родилась и выросла, в Ялту, в квартиру на улицу Мухина.
Также композитору врезались в память ялтинские репетиции. Тогда артистка получила от Юрия Саульского песню "Обычная история". Во время оркестрового прогона София и Игорь сидели в зале, и артистка тихонько напевала новую композицию Игорю.
Крутой хорошо знает сына Ротару, Руслана. Когда наследника вокалистки забрали в армию, музыкант навещал парня. "Где-то недалеко от Москвы и мы с Соней несколько часов искали эту воинскую часть..." – рассказал композитор.
Иногда компанию Софии Ротару и Игорю Крутому составляла певица Лайма Вайкуле. "Загуливали по вечерам в Крыму", – поведала знаменитость в личном микроблоге.
К публикации композитор прикрепил запись выступления Ротару 1987 года. В кадре вокалистка в сопровождении хора исполняет песню "Соло для планеты с оркестром". Игорь Крутой поведал, что забыл о существовании этой композиции. О записи ему напомнили подписчики.
Композитор пожелал Софии Ротару и ее близким покоя, везения и любви. Крутой отметил, что его поздравление, хоть и банально, но очень жизненно.
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