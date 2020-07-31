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Семья и друзья в стрессе из-за случившегося с Крутым

Семья и друзья в стрессе из-за случившегося с Крутым

Игорь Крутой. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
В прошлом году весь российский шоу-биз несколько дней гулял на 65-летии Игоря Крутого в турецком Бодруме. В этот раз организовать масштабное торжество в силу объективных причин невозможно. Поэтому знаменитости и простые люди поздравили маэстро в Интернете. И композитор обратился ко всем со словами признательности.
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"В прошлом году загуляли мы не на шутку, а в этом году по многим причинам, включая пандемию, захотелось отметить тихо, в кругу семьи, что классно получилось и, при этом, не менее кайфово, – улыбается счастливый Игорь Яковлевич. – Прошлогодний юбилей совпал с началом моей кипучей деятельности в Инстаграме. Но стоит мне начать съемку телефоном, как и семья, и друзья в стрессе… Меня это страшно умиляет, потому что я люблю импровизированные, а не подготовленные и срежиссированные посты".

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 Игорь Яковлевич Крутой

Игорь Яковлевич Крутой композитор

Композитор замечает: он никогда не думал, что в ежедневном режиме сможет общаться с восьмисоттысячной аудиторией, что захочет делиться какими-то сокровенными историями и воспоминаниями, планами и просто впускать в свою личную жизнь...

Крутой радуется, что среди его многочисленных подписчиков отсутствуют хамство и случайные люди. "Хочу поздравить всех с тем, что начался уже 2-й год нашего общения, что ни вы мне, ни, мне кажется, я вам не успели надоесть, что я каждый день переживаю, читая ваши ответы на мои посты, и вы, судя по вашей реакции, в приятном нетерпении, что же я на сей раз выставлю", – подчеркнул композитор.

На его страницу подписаны, в частности, Катя Лель, Анастасия Винокур, Анна Нетрбко, Андрей Малахов, Юлия Высоцкая, София Ротару, Алсу и Максим Галкин.

Автор: 31 июля 2020, 08:13 Источник: instagram ✓ Надежный источник
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