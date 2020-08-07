Бузова поссорилась с парнем из-за Киркорова

Несколько недель назад поклонники Ольги Бузовой забеспокоились: артистка перестала выкладывать фотографии и видео с Давидом Манукяном (DAVA). Многие подумали, что пара распалась, но, как оказалось, всего лишь поссорилась.

Как выяснилось, яблоком раздора стал Филипп Киркоров. Напомним, что сейчас парень артистки активно занимается творчеством и старается записывать треки с именитыми певцами. Особый упор молодой человек делает на хиты прошлых лет.

Так, он уже выпустил кавер "Черного бумера" с рэпером Серегой. Классический припев Давид Манукян соединил с трендовым битом и слегка изменил текст. Затем музыкант привлек к работе короля отечественного шоу-бизнеса, выпустив видоизмененную песню "Зайка моя".

Филипп Киркоров остался доволен сотрудничеством с молодым артистом и согласился еще раз выступить вместе. Музыканты активно занимаются подготовкой к выходу клипа "Ролекс", где король поп-сцены предстанет в образе крутого рэпера.

Такой успех Давида Манукяна должен был бы порадовать Ольгу Бузову, но она, наоборот, страшно обиделась. Ни для кого не секрет, что певица давно мечтала записать совместный хит с Филиппом Киркоровым, однако поработать все никак не удавалось. Конечно, самолюбие звезды задело то, что молодой человек ее опередил.

Ссора была настолько сильной, что пара не общалась несколько дней. Правда, сейчас уже все хорошо, и влюбленные вновь показываются друг у друга в "Сторис" инстаграм-аккаунтов.