Хочу, аж свербит: сжигаемый желанием горячий любовник Азизы не смог дотерпеть до дома

"И так захочешь теплоты, не полюбившейся когда-то, что переждать не сможешь ты трех человек у автомата", – писала Вероника Тушнова. У певицы Азизы было два фактических мужа. Правда, это все в прошлом. И сегодня ее 56-летнее тело снова жаждет любви.



Исполнительница хита "Милый мой, твоя улыбка" собирается замуж. Уже и дата торжества намечена – 26 сентября Азиза сочетается браком с владельцем сети стоматологических клиник Давидом Григоряном. Приготовления к торжеству идут полным ходом. Только что влюбленные посетили дом моды звездного дизайнера Аники Керимовой, которая шьет артистке свадебное платье.

Но Азиза у Аники так долго выбирала, примеряла, крутилась у зеркала, что Давид не выдержал. Он изнемогал от желания, когда видел, как красавица-невеста подбирает наряды – раздевается и одевается. В итоге стоило артистке выйти из примерочной, как будущий молодожен настойчиво потянул ее к себе. Он тут же стал целовать возлюбленную, гладить все ниже... И на удивленные взгляды присутствующих им было плевать – желание оказалось столь велико, а природные инстинкты сильны. В итоге ласки возлюбленной пары стали всеобщим достоянием! Ну да разве можно стесняться своих чувств?

"Азиза была в прекрасном настроении, – призналась Аника Керимова. – Конечно, у нее присутствует, как у любой женщины, некоторое волнение перед свадьбой. Но она сейчас счастлива, как никогда. У нее светятся глаза! Даже в одежде ее предпочтения изменились. Раньше она предпочитала более спокойные цвета. Сейчас же для нее в приоритете яркие расцветки. Это говорит о том, что в жизни певицы произошли позитивные изменения".