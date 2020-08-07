"Дети ожиревшие": Виторгана распекли за внешний вид дочерей

Артист опубликовал в своем микроблоге в соцсети трогательный снимок. Его супруга запечатлена в шезлонге, держа на руках младшую дочь, а рядом расположилась Этель.
Поклонники пришли в восторг от фото. Они отметили, что старшую наследницу с ее милыми кудряшками стоит снимать для открыток – так она хороша. Нашлись и злопыхатели, которые резко раскритиковали Эммануила Виторгана и его жену за то, что те раскормили девочек.
"Дети ожиревшие", "Нужно ограничивать в питании", – накинулись они на звездную пару. Актер не отреагировал на недобрые заявления. К слову, он души не чает в малютках и часто публикует их фото в "Инстаграм".
Напомним, что Эммануил Виторган был женат трижды. Его первой супругой стала актриса Тамара Румянцева. Она родила дочь Ксению. Во второй раз актер женился тоже на коллеге – Алле Балтер. В этом браке родился сын Максим. Его третьей женой стала Ирина Млодик. С ней артист счастлив уже 17 лет. Она младше мужа более чем на 20 лет. У пары родились две дочери – Этель и Клара.
Многие россияне осудили Эммануила Виторгана за позднее отцовство. Они считают, что актер на старости лет сошел с ума: мол, в силу преклонного возраста не увидит внуков от младших наследниц и не сможет наблюдать за их взрослением. Артист на подобные выпады в свой адрес смотрит сквозь пальцы. Он признался, что готов еще раз стать отцом.
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