Похоронивший жену Виторган встретил новую любовь

80-летний Эммануил Виторган разоткровенничался с поклонниками. Известный актер признался, что очень счастлив в личной жизни.

Эммануил Виторган был женат три раза. Его первой супругой стала актриса Тамара Румянцева. Она родила дочь Ксению. Во второй раз Эммануил Виторган женился тоже на актрисе – Алле Балтер. В этом браке родился сын Максим.

В середине 90-х Виторган оказался между жизнью и смертью – врачи подозревали рак. Жена боролась за артиста, и болезнь отступила. А спустя три года она заболела сама – обнаружили рак позвоночника. Алла мужественно сражалась со страшным недугом, однако проиграла. Для Эммануила Виторгана смерть любимой женщины стала трагедией.

Спустя время актер снова встретил любовь. Его третьей женой стала Ирина Млодик. С ней артист счастлив уже 17 лет. "Прежде всего нужно уважать друг друга. Не стоит ставить свои интересы выше интересов близкого человека. Это важно, это главное!" – убежден Виторган.

В их семье Ирина занимается бытом и делами, а Эммануил актерствует и творит. Артист признался, что профессия для него на первом месте. Супруга же обеспечивает все условия для того, чтобы мужу было комфортно.

При этом Виторган отметил, что его жена – профессиональный музыкант с консерваторским образованием. "У Ириши всегда полно идей, которые она воплощает в жизнь. Мы уже четыре месяца на карантине и абсолютно не испытываем дискомфорта в замкнутом пространстве", – похвалился актер.

Тем не менее профессиональные амбиции Ирина сумела отодвинуть ради благополучия именитого супруга. А не так давно у пары родилось двое детей – дочки Этель и Клара. "Мне опять повезло… Я снова встретил достойную женщину, вернувшую меня к жизни!" – заявил Виторган.