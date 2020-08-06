Королева вывалила грудь на всеобщее обозрение

На фотографии, которую певица выложила в инстаграм-аккаунте, она позирует, лежа на шелковых подушках. В руках артистка держит помаду. Локти сведены таким образом, что подпирают грудь, которая виднеется из декольте.
На голове Наташи Королевой парик под каре. Макияж состоит из стрелок и красного блеска для губ. Поклонники отметили, что звезде очень идет этот стиль.
"Прелесть! Очень идет новый образ! Восхищаюсь! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Натусик, красоточка 🔥и цвет волос 👍", "Наталочка, Вам любой образ подходит, так как – красотка!!!🔥И фигура просто класс!!", "Пожарище просто🔥", – написали в комментариях.
Днем ранее Наташа Королева опубликовала видео, на котором изображает танец героини из "Криминального чтива". Скорее всего, съемки проходят в тематическом заведении, так как "аккомпанирует" звезде музыкальный автомат, который в 60-х стоял во всех ролл-холлах Америки. Подписчики посчитали, что выглядит это очень атмосферно.
Напомним, ранее Наташа Королева заявила, что они с Тарзаном довольно сильно пострадали из-за коронавируса. Спортивный клуб и другие проекты пары не пережили карантин, и в итоге звезды остались без ощутимой части дохода.
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