Бондарчук поделилась видео развлечений с женихом: Весело, но страшно

Светлана Бондарчук в личном блоге поделилась видео с опасного аттракциона. Вместе со своим женихом Сергеем Харченко и друзьями она отправилась на американские горки.

На видео веселая компания кричит от страха, спускаясь и опускаясь по крутым конструкциям. Бывшая супруга режиссера то и дело жмурит глаза, а также очень крепко держится за поручень. На фоне играет песенка "Буратино".

Как отметила Светлана Бондарчук, ей развлечение понравилось – было весело, но очень страшно. Поклонники заявили, что здорово иногда впадать в детство, но многие написали, что не рискнули бы прокатиться.

"А вот я бы без памперса никак! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы такая отважная!", "Оооо, у меня ладошки вспотели от страха", "Не передумали замуж за него выходить?" – говорят поклонники.

Напомним, о свадьбе Светланы Бондарчук и ее возлюбленного, фотографа Сергея Харченко, стало известно около недели назад. Пара вместе уже больше года, и бизнесвумен прекрасно ладит с дочерью бойфренда Юнной. Она даже выкладывает с девочкой посты в инстаграм-аккаунт – все вместе выглядят очень счастливыми.

После расставания Светлана и Федор Бондарчук смогли остаться в хороших отношениях. Они продолжают вместе заботиться об особенной дочери, которая постоянно проживает в заграничном пансионате, где ей обеспечивают полный уход.