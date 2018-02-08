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Фев. 8, 2018
просмотры: 123

Бондарчук променял Андрееву на Пугачеву

567

В одном из столичных кинотеатров прошла премьера фильма "Лед". Первыми увидеть фильм пришло множество знаменитостей. Не осталась в стороне даже Алла Пугачева. Примадонна предстала перед журналистами в компании Федора Бондарчука, которого в этот раз почему-то не сопровождала возлюбленная, актриса Паулина Андреева.

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