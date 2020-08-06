Разин унизил Крида и Шнурова: Я никогда не хвастаюсь

Андрей Разин прокомментировал данные Forbes о заработках российских знаменитостей. Он сообщил весьма любопытную информацию.

Андрей Разин стал известен публике в конце 1980-х годов как продюсер популярной группы "Ласковый май". Как только Юрий Шатунов покинул коллектив, Разин сам начал выступать перед поклонниками. Группа востребована до сих пор, а значит, имеет нескромные гонорары. Также у продюсера есть доход от отеля в Сочи, где находится выставка "Ласковый май".

Накануне Разин заявил, что он является одним из высокооплачиваемых артистов в шоу-бизнесе. Якобы он зарабатывает гораздо больше, чем Сергей Шнуров, Егор Крид и Дима Билан вместе взятые.

Согласно последним данным журнала Forbes, Шнуров заработал 8,8 миллиона долларов за год, Крид – 6,9 миллиона, Билан – 6,8 миллиона. Таким образом, ежегодный доход Разина должен быть не меньше 23 миллионов долларов. "Но я никогда этим не хвастаюсь", – отметил продюсер "Ласкового мая".

Весной Андрей признался, что группа выделила порядка 15 тысяч евро Собору Парижской Богоматери. Эти деньги пойдут на восстановление храма. Кроме того, Разин каждый год тратит по 300 тысяч рублей на своего крестника. Он старается ни в чем ему не отказывать.