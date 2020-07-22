Разин пригрозил затаившемуся Шатунову новыми разбирательствами: Война продолжается

Кому принадлежат права на песни коллектива "Ласковый май", до сих пор не известно. Андрей Разин утверждает, что Юрий Шатунов не может выступать с композициями группы. Артист же считает иначе, потому что недавно выиграл суд.

В прошлом году Юрий Шатунов обратился в суд с требованием признать его правообладателем песен группы "Ласковый май". Летом 2020-го артист вышел из этой истории победителем и, казалось, история должна была закончиться.

Продюсер коллектива Андрей Разин возмутился. Он напомнил, что Шатунов однажды сам отказался от прав на композиции коллектива. Позже песни выкупила компания "Честная музыка". Эта фирма, как известно, не привлекалась к разбирательствам, которые затеял Шатунов, а значит – конфликт не исчерпан.

Разин предложил Шатунову заключить безвозмездный договор. Если этот документ певец подпишет, то может исполнять песни "Ласкового мая", не нарушая закон.

Продюсер ждал десять дней, но Юрий так и не вышел на связь. Поэтому Разин намерен действовать по-другому. Как именно, он не уточнил, но отметил – Шатунова ждут очень серьезные последствия.

"Юра выбрал другой путь. Вернее, не Юра, а его советчики. Поэтому война продолжается", – написал Андрей в своем инстаграм-аккаунте.

Разин убежден, что Шатунову мешают здраво мыслить адвокаты. По мнению продюсера "Ласкового мая", юристы лишь вымогают из неграмотного артиста деньги и ведут дело в тупик.