Нюша в красном купальнике рассказала о проблемах экологии

Нюша в личном блоге разместила публикацию, которую посвятила повышению уровня воды в мировом океане. Пост она сопроводила откровенным снимком в красном купальнике.

На фотографии певица стоит вполоборота к камере. Волосы она закинула на одно плечо и приоткрыла рот. Слитный купальник выгодно подчеркнул округлые формы артистки.

В тексте под снимком Нюша привела статистику, которая показывает, через сколько лет жители Земли столкнутся с последствиями глобального потепления. По словам певицы, к концу XXI века каждые десять лет в районах, приближенных к морям и океанам, будут происходить мощные наводнения. Подтопления будут иметь эпизодический характер, однако более 287 миллионов человек окажутся в опасности.

Поклонники в первую очередь обратили внимание не на проблемы экологии, а на соблазнительные формы Нюши. "Вопрос, а к чему такое фото, к этому посту (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ммммммм. Как то вульгарно", "Нюша, а вы лично бережете океан? Подгузники не используете? Средства женской гигиены?", "Божееее, Ню зачем нас так шокировать", – написали в комментариях.

В последнее время певица увлеклась проблемами экологии. Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым запустила собственный бренд. Вещи производятся из переработанных материалов. Также артистка использует в своем дизайне старую одежду, которой дает вторую жизнь, сообщает "Экспресс-газета".