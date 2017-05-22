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Май 22, 2017
просмотры: 123

Бузова и Нюша оголились в парке

567

В парке "Сокольники" состоялся третий фестиваль молодых суперхитов "Маевка Лайв". На площади под открытым небом собралось 30 тысяч человек, а на сцену вышло более полусотни артистов, чтобы исполнить зажигательные треки. Примечательно, что артисты, среди которых Ольга Бузова, Настя Кудри и Елена Темникова, работали "вживую". Практически все певицы выступала в суперкоротких шортах, черных колготках, боди или коротких топах.

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