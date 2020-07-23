Нюша оголила живот и показала тату

Нюша, как и многие знаменитости, сейчас отдыхает в Крыму. Девушка вместе с семьей наслаждается прогулками на яхте, солнцем и морским воздухом.

Артистка с удовольствием делится снимками из отпуска. Накануне певица опубликовала два кадра, на которых она позирует в блестящем бикини на фоне мыса Фиолент в Крыму.

Подписчики сразу обратили внимание на необычную деталь образа Нюши. Под грудью у певицы красуется замысловатый узор. "Это что на животе рисунки или что? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Нюша, ты сделала тату?? Настоящее?" – недоумевали комментаторы.

Конечно, большинство сразу поняли, что рисунок на теле Нюши переводной. Вероятно, орнамент из цветов выполнен хной. Такие "татуировки" девушки часто делают во время отдыха на море. Солнце не попадает под краску, и после загара на теле остается узор более светлого оттенка.

В отпуск певица прилетела с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым, и двухлетней дочкой Симбой. Необычное имя девочке дала артистка. Она обожает мультфильм "Король Лев", поэтому решила назвать малышку в честь главного героя.

Нюшу и ее супруга считают идеальной парой. Они публично поддерживают любые начинания друг друга и очень гармонично смотрятся вместе. Однако так было не всегда.

Оказывается, когда Игорь познакомился с Анной (настоящее имя певицы), он был женат и воспитывал двоих детей. Девушка долго не знала о том, что любимый несвободен, для нее эта информация стала шоком. Ради артистки предприниматель развелся с женой и переехал в Москву.