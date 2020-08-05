Бывшая жена Грачевского перенесла очередную пластическую операцию

33-летняя Анна Грачевская решилась лечь под нож хирурга снова. Телеведущую не устраивала форма носа.

В инстаграм-аккаунте бывшей возлюбленной Бориса Грачевского Анны появились несколько фотографий и видео из клиники, где ей сделали блефаропластику. Об этой операции девушка мечтала давно.

Грачевская отметила, что вмешательство хирурга стало необходимым, поскольку у нее была смещена носовая перегородка. В доказательство Анна выложила несколько снимков. "Заложенность носа постоянно списывала на аллергию, и когда не дышала то одна ноздря, то другая, считала нормой", – призналась она.

Анна испытывала страх из-за этой операции, но к счастью все прошло хорошо. Сейчас идет восстановительный процесс.

Поклонники поддержали Грачевскую. "Выздоравливай скорее", "Вы смелая! Умничка", "Молодец! Захотела – сделала!", – написали пользователи Сети.

Напомним. экс-супруга Бориса Грачевского за всю жизнь перенесла несколько пластических операций. Она увеличила грудь, ягодицы, делала липосакцию, а также корректировала форму лица. На эти операции Анна потратила порядка двух миллионов рублей. Однако она не собирается останавливаться.