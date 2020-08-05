Молодые ублюдки плеснули помоями в лицо 61-летней Гузеевой

Публичным людям живется непросто. Каждый день их оценивают, обсуждают и осуждают. А их страницы в социальных сетях зачастую превращаются в полигон для сброса нечистот. И актриса Лариса Гузеева не выдержала.

В своем "Инстаграм" она разразилась гневной отповедью в адрес тех, кто без конца ей гадит и вредит, кто поливает помоями и плюет в лицо. "Недорогие плохие люди, которых очень волнует мой возраст, вес и внешний вид, – обратилась она к народу. – Я сочувствую вам!"

"Ну ладно молодые ублюдки – сегодня это их вид спорта: рыскать по сетям известных людей и гадить, – бьется в припадке Гузеева. – Но, вы, пожилые люди, оглянитесь, посмотрите, сколько вокруг красоты и, наконец, от**** (цензура – Прим. ред.) от меня. Жизнь проходит, вам ли этого не знать".

На страницу ведущей "Давай поженимся!" подписаны без малого два миллиона человек. Она делится с ними кадрами из фильмов, снимками из сада, фотографиями с дочерью. Но в ответ часто получает хамские комментарии, в которых люди бесцеремонно обсуждают возраст, фигуру и внешние данные звезды экрана. Люди считают возможным выплескивать на странице постороннего им человека свой негатив и самоутверждаться за счет этого.

"Сколько злых языков шныряет по Инстаграму", "Шикарная баба – что еще нужно?! Не обращайте внимания", "Вы – молодец, столько позитива", "Вот бы мне быть такой через 25 лет" – поддерживают звезду поклонники.

